Strage sfiorata nella notte a Vittoria: tunisino incendia la casa della sorella, 4 ustionati

Un tunisino ha appiccato il fuoco, stanotte, a Vittoria, alla casa della sorella, in piazza Unità. L'uomo, dopo il folle gesto, è fuggito ed è ricercato da carabinieri e polizia.

L'uomo era ospite a casa della sorella quando ha appiccato il fuoco all'abitazione della donna cercando di uccidere così la donna, il marito e due familiari che hanno riportato ustioni gravissime.

Una squadra dei vigili del fuoco di Vittoria poco prima delle tre di è stata chiamata in piazza Unità, dove con una torcia improvvisata, un bastone con in sommità uno straccio imbevuto di liquido infiammabile, un componente di una famiglia tunisina ha incendiato l'immobile dove dormivano i familiari. Una persona è stata trasferita al Centro grandi ustioni di Catania, mentre gli altri tre ustionati sono ricoverati al "Guzzardi" di Vittoria e al Giovanni Paolo II di Ragusa. Le loro condizioni sono ritenute molto serie.

I Vigili del Fuoco hanno spento le masserizie in fiamme nell'immobile; il calore ha danneggiato soffitti e controsoffitti. Sul posto la Polizia. Il giovane tunisino si è dileguato e la Polizia è sulle sue tracce. Pare che in famiglia vi fossero tensioni molto forti nell'ultimo periodo.