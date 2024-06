Matteo Melluzzo, oro agli Europei di Atletica: le congratulazioni del sindaco di Siracusa

“L’oro europeo di Matteo Melluzzo nella 4 x100, è il giusto coronamento di un percorso sportivo che lo ha visto scalare, vittoria dopo vittoria, tutte le vette della sua categoria. Ho ancora negli occhi la rabbia agonistica di Matteo in Sala Caracciolo quando due anni fa, come Amministrazione, abbiamo voluto premiarlo dopo la sfortunata eliminazione nella semifinale europea di Monaco di Baviera. Ci eravamo lasciati con la promessa di rimcontrarci due anni dopo con una medaglia continentale al collo. Promessa mantenuta. Lo aspettiamo per riabbracciarlo e complimentarci con un ragazzo che è sicuro orgoglio di questa città”: lo dichiara il sindaco di Siracusa Francesco Italia che si è già felicitato con il neo campione d’Europa.