Nove chili di hashish sotterrata in una serra, un arresto e 2 denunce a Pachino

Nell’ambito del quotidiano contrasto al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti condotto dagli Uffici operativi della Questura e dei Commissariati della provincia, ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Pachino, nel corso di un’operazione antidroga, hanno arrestato un uomo di 44 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini del traffico di sostanze stupefacenti.

In specie, gli investigatori pachinesi, diretti da Giuseppe Arena, hanno effettuato, con il prezioso contributo di unità cinofile della Questura di Palermo, una perquisizione domiciliare nell’abitazione rurale del quarantaquattrenne, poi estesa al terreno adiacente, dove il cane poliziotto King scovava, sotterrati all’interno di una serra, quasi 9 chilogrammi di hashish suddivisi in 86 panetti.

Nel medesimo contesto operativo, i poliziotti del Commissariato hanno denunciato altre due persone, un uomo di 40 anni ed una donna di 32 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti.