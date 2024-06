Crisi demografica, bonus bebè da 1000 euro al Comune di Siracusa

Un bonus di 1000 euro per ogni bambino nato o adottato nel 2024. A rendere nota, con un avviso pubblico, la misura adottata per l’anno in corso dall’assessorato regionale della Famiglia per i nuclei meno abbienti, sono l’assessore comunale alle Politiche sociali del Comune di Siracusa, Marco Zappulla e il dirigente Adriana Butera. Il bonus sarà erogato in favore di bambini nati o adottati nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2024, suddivisi in due semestri: gennaio-giugno e luglio-dicembre. Per i nati nel primo semestre, la scadenza è il 6 settembre, per gli altri la presentazione delle istanze è così suddivisa: per i nati dal primo luglio al 30 settembre, l'istanza va inoltrata entro il 25 ottobre; per i nati dal primo ottobre al 31 dicembre, la richiesta dovrà essere presentata entro il 14 febbraio 2025. Il limite I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non deve essere superiore a 3.000 euro. “E’ un provvedimento utile – commenta l’assessore Zappulla - che può fornire un sostegno a famiglie in stato di difficoltà in un periodo di crisi demografica come quello che stiamo vivendo” Potranno presentare domanda per la concessione del bonus un genitore o, in caso di impedimento di quest’ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale. Per farlo, bisognerà recarsi negli uffici di via Italia 103-105 o inviare una pec all’indirizzo mail servizisociali@comune.siracusa.legalmail.it o tramite spid. Alla domanda occorrerà allegare un documento di riconoscimento, l’attestazione dell’indicatore I.S.E.E. ed eventuale provvedimento di adozione. L’ammissione al beneficio sarà stabilita sulla base delle risultanze delle graduatorie redatte per ciascun semestre a cura dell’Assessorato regionale.