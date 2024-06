Imbratta monumento ai Caduti, denunciato a Messina

A Messina, in Piazza Unione Europea, gli agenti della Polizia di Stato hanno constatato scritte con vernice spray di colore oro metallizzato sul Monumento ai caduti.

Imbrattate le pareti di entrambi i lati delle scale e sul muro posto dietro la statua raffigurante i Caduti, oltre che sulla parete posta a fianco della scala, è stata scritta la parola "BIGBOOS" preceduta da alcune scritte in lingua araba. Avviate le indagini, gli agenti della Digos sono risaliti ad un 19enne di nazionalità egiziana. Il giovane è stato identificato e denunciato per danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, in concorso con altri complici la cui identità è tuttora in corso di accertamento.