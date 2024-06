Gatto ucciso a colpi di scopa a Francofonte, un esposto in Procura

"Un gatto è stato ucciso barbaramente a colpi di scopa a Francofonte. Non si ferma la strage di gatti nel comune siracusano". E' quanto denuncia il Partito Animalista, che ha presentato un esposto in Procura a Siracusa.

"L'uccisione di un gatto a colpi di scopa è un gesto abominevole.

Un'azione di inaudita ferocia che va condannata fermamente - denuncia Patrick Battipaglia, Coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano -. E' difficile trovare le giuste parole per commentare un fatto così terribile. Un ulteriore fatto di sangue contro poveri animali indifesi che ci fa comprendere quanto sia importante agire al più presto per migliorare le leggi a tutela degli animali. Proprio per questa ragione - conclude Patrick Battipaglia - la prossima settimana presenteremo in Parlamento la nostra Legge Angelo, che prende il nome del cane torturato e ucciso qualche anno fa in Calabria, con la quale si prevede un inasprimento delle pene per chi maltratta e uccide gli animali. E' necessario mettere fine a questo clima di odio verso gli animali".