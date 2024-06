Appalti a Caserta, ai domiciliari un assessore e 4 dirigenti comunali

Un assessore comunale in carica, Massimiliano Marzo, e quattro dirigenti agli arresti domiciliari per l'indagine sugli appalti pilotati che ha coinvolto il Comune di Caserta. L'indagine, che va avanti da due anni, riguarda lavori pubblici e appalti per lavori nelle strade e la pubblica illuminazione. Truffa, falso e corruzione le ipotesi di reato. "Si tratta di un'indagine in cui è emerso un conflitto di interessi tra quelli pubblici e privati, e che quindi vede sullo sfondo il mercimonio del voto". Lo ha detto nella conferenza stampa convocata stamani, il procuratore di Santa Maria Capua Vetere, Pierpaolo Bruni, che ha commentato così l'indagine. Secondo gli inquirenti gli appalti sarebbero stati affidati sotto soglia, per favorire gli imprenditori amici, con l'assessore ai lavori pubblici che portava con sé un conflitto di interessi essendo anche titolare di una azienda edile, e che dunque sfruttava il suo ruolo per fare il bello e cattivo tempo nell'assegnazione delle opere pubbliche nel settore della manutenzione del verde pubblico, dei plessi scolastici e del canile comunale. In cambio probabilmente di voti e altre utilità, come la fornitura del materiale edile dell'azienda di Marzo agli imprenditori che poi eseguivano i lavori, ma anche il pagamento di una Rca. Per il comandante provinciale dei carabinieri di Caserta Manuel Scarso la particolarità emersa dall'indagine è che "i lavori finanziati coi fondi pubblici avvenivano antecedentemente all'approvazione delle delibere e venivano poi pagati alle imprese per intero e non in percentuale come avviene di norma. Per giustificare il tutto venivano poi creati degli atti falsi", con i dirigenti pienamente complici in queste procedure illecite. Il procuratore aggiunto Carmine Renzulli si è invece soffermato sull'attento "monitoraggio fatto al Comune delle collusioni destinate alla gestione di affidamenti di lavori in cambio di promesse o utilità". L'indagine è partita nel 2021 nel periodo delle elezioni amministrative, quando i carabinieri raccolsero sospetti su un giro di voti in cambio di promesse relative all'esecuzione dei lavori pubblici, che riguardavano l'esponente del clan Belforte Antonio Rondinone, interessato a far candidare il figlio Gennaro (indagato), e che poi ha sostenuto l'attuale vicesindaco Casale; tra gli elementi raccolti in quel periodo emerse anche l'interessamento della famiglia Capone, in particolare dell'esponente del clan Belforte Giovanni, per la candidatura di Marzo. "Le indagini - hanno sottolineato il comandante del reparto operativo casertano Salvatore Sferlazza e il comandante del nucleo investigativo Gianluca Gagliotta - sono state condotte anche con accertamenti patrimoniali sulla Edil Marzo di cui era socio l'assessore, azienda preesistente e che fece uno scatto in avanti nella sua attività grazie proprio all'elezione dell'assessore. Il surplus di materiale rivenduto era del 250%. Un costo eccessivo che suscitò non poche lamentele nel settore edile". "Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine. Al tempo stesso auspichiamo che le persone coinvolte nell'indagine, che riguarda singoli episodi, possano chiarire quanto prima la propria posizione". A dichiararlo è il sindaco di Caserta, Carlo Marino. "Il lavoro dell'Amministrazione - ha aggiunto il primo cittadino - va avanti regolarmente, garantiamo la piena continuità amministrativa. Le deleghe dei Dirigenti coinvolti saranno momentaneamente attribuite agli altri dirigenti in servizio e al Segretario Generale. Ricordo che gli episodi di cui ai capi di imputazione riguardano fatti accaduti antecedentemente al luglio 2023, mese in cui ho emesso i nuovi decreti di attribuzione delle deleghe ai dirigenti, applicando la legge anticorruzione". Infine, il Sindaco Marino ha assunto ad interim le deleghe dell'assessore Massimiliano Marzo, oggi finito ai domiciliari, ovvero quelle ai Lavori Pubblici, alla Polizia Municipale, al Traffico e alla Viabilità, alla Protezione Civile, al Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche e ai Rapporti con le frazioni.