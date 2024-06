La rissa alla Camera, sospesi undici deputati

L'Ufficio di Presidenza della Camera, si è riunito oggi per esaminare la rissa scoppiata ieri alla Camera. Queste le decisioni: 15 giorni di "censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari" all'onorevole Iezzi (nella foto)(Lega); 7 giorni agli onorevoli, Amich (FDI), Cangiano (FDI), Furgiuele (LEGA), Mollicone (FDI) e Stumpo (PD); 4 giorni all'onorevole Donno (M5S); 3 giorni agli onorevoli Amendola (PD) e Candiani (LEGA); 2 giorni agli onorevoli Scotto (PD) e Stefanazzi PD). Lo ha deciso l'Ufficio di presidenza della Camera dopo la rissa che si è scatenata in Aula ieri per la protesta delle opposizioni.