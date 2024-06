Calcio donne, scambio di maglie tra il Siracusa e una giocatrice della Juventus

Scambio di maglie questo pomeriggio al Nicola De Simone, tra il presidente Ricci la giocatrice della Juventus femminile, la siracusana Roberta Aprile, figlia dell'ex portiere azzurro Luca. "Una emozione fortissimma - ha detto il portiere della formazione bianconera - perché ricordo bene quando da bambine mio papà portava me e mia sorella al Nicola De Simone. Una maglia ancora più preziosa perché Ricci mi ha donato quella del centenario".

"Per me è un doppio onore - ha detto Ricci - per Roberta e per la mia juventinità".