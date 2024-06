Caltanissetta, tenta furto in un garage: arrestato

Tenta il furto in un garage e aggredisce il proprietario che lo sorprende all'interno del box. Con l'accusa di tentato furto e lesioni personali la Polizia ha arrestato a Gela, in provincia di Caltanissetta, un uomo protagonista nell'ultimo mese di una serie di colpi e di incendi di auto. Nei pressi di viale Indipendenza, l'equipaggio di una Volante ha notato due uomini intenti a bloccarne un altro vicino un garage. Dopo aver sedato la colluttazione i poliziotti hanno ricostruito quanto accaduto poco prima, quando l'arrestato, dopo aver forzato con un palanchino l'ingresso del garage di uno degli altri due uomini, si era intrufolato all'interno, mettendo tutto a soqquadro alla ricerca di possibile refurtiva. L'arrestato, alla vista del proprietario del garage e dell'amico, non ha esitato ad aggredirli con il palanchino, nel vano tentativo di fuggire. Ne è scaturita una colluttazione, sedata dagli agenti intervenuti sul posto. Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato posto ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.