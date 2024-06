G7, 40 minuti di colloquio tra Meloni e Biden: il Papa a Borgo Egnazia

E' durato circa 40 minuti il bilaterale tra il presidente statunitense Joe Biden e la premier Giorgia Meloni, oggi a margine dei lavori del G7 a Borgo Egnazia. Nella delegazione americana che ha preso parte all'incontro, anche il Segretario di Stato statunitense Antony Blinken.

La seconda giornata del vertice è iniziata con la sessione dedicata alle migrazioni, con la premier che ha dato il via ai lavori seduta al tavolo tra Biden e Emmanuel Macron. In giornata seguirà un panel sull'Indo-Pacifico e la sicurezza economica e la sessione, a cui prenderà parte Papa Bergoglio, su 'Intelligenza artificiale, energia, Africa/Mediterraneo'. In serata l'adozione delle conclusioni del vertice e la chiusura con il concerto di Andrea Bocelli.

Papa Francesco è arrivato intanto a Borgo Egnazia. Il Pontefice è stato accolto al suo arrivo in elicottero al golf club San Domenico dalla premier Giorgia Meloni. Il papa e la presidente del Consiglio si sono poi allontanati insieme a bordo di una macchinina per il golf, mentre scambiavano alcune battute sorridenti.

Nella residenza riservata del Pontefice sono previsti quindi i primi incontri bilaterali. Nel dettaglio, il Papa incontrerà Kristalina Georgeva, direttore generale del Fondo internazionale mondiale; quindi Zelensky, Presidente dell'Ucraina; Emmanuel Macron, Presidente francese; Justin Trudeau, Primo ministro canadese. Al termine, intorno alle 14.05, la Meloni accoglierà ufficialmente il Papa nella corte di Borgo Egnazia cui seguirà la foto ufficiale. Alle 14.15 il Papa parteciperà alla sessione comune e pronuncerà il suo intervento sull'intelligenza artificiale al quale faranno seguito gli altri interventi.