Trapani, Barbara D'Urso smentisce una sua collaborazione con Telesud

"Nessuna trattativa per collaborare con Telesud". È la stessa Barbara D'Urso a smentire le recenti dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Trapani Calcio e Basket nonché proprietario della stessa TV privata, Valerio Antonini, che pochi giorni fa aveva dichiarato: "Stiamo parlando con lei evidentemente di collaborare per il futuro della televisione". L'ex volto di Pomeriggio 5 ha pubblicato una nota su Instagram mentre si trovava a Trapani, dove erano in corso i festeggiamenti allo Stadio Provinciale per gli importanti traguardi sportivi. "Le recenti parole del Presidente Valerio Antonini, che ringrazio per la stima dimostratami, possono essere state male interpretate in maniera errata -spiega la D'Urso- Ha raccontato in un'intervista di avermi chiesto una collaborazione con Telesud, TV di sua proprietà ed in rapida espansione, e io ne sono onorata. Sebbene non veda, almeno nel breve termine, la possibilità che questo progetto possa concretizzarsi a causa di vari impegni che avrò nel prossimo futuro e che non prevederebbero, comunque, in alcun modo, la mia presenza in video".