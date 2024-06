Il sindaco di Siracusa riceve una delegazione bulgara

Il sindaco di Siracusa Francesco Italia e l’assessore alla Cultura Fabio Granata hanno incontrato al Salone Borsellino una delegazione di amministratori locali e di imprenditori del “Bulgarian Economic Forum”, accompagnati dal presidente Giorgio Tabakiov.

Siracusa rientra tra le tappe siciliane che il Forum ha scelto per conoscere le dinamiche che portano alla valorizzazione turistica delle risorse culturali e patrimoniali di un territorio. Sotto questo aspetto, ha ribadito Tabakiov, Siracusa è diventata un modello da seguire per la crescita esponenziale del settore turistico nell’ultimo decennio.

Italia e Granata hanno risposto alle diverse domande che sono state formulate, e ribadito il concetto della partenrship pubblico privato come strumento indispensabile per la crescita di un territorio. Gli Amministratori hanno ricordato le tante iniziative portate avanti in questi anni nel settore turistico che hanno permesso non solo la valorizzazione del suo patrimonio, ma anche la crescita economica del territorio.