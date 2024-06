Lido balneare in fiamme a Isola Capo Rizzuto

n fiamme nella notte a Isola Capo Rizzuto un lido balneare. Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha interessato lo stabilimento "Scanna's Beach".

Allertata per la segnalazione di un incendio la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone sul posto è stata inviata immediatamente una squadra del distaccamento dell'aeroporto Sant'Anna.

Constatato che le fiamme avevano già interessato gran parte della struttura gli operatori hanno richiesto l'immediato intervento di un'autobotte e di un'altra squadra a supporto. In tutto hanno lavorato cinque mezzi con dodici uomini che, nonostante le difficoltà di transito per le viabilità del posto limitata dalle auto parcheggiate in entrambi i lati della sede stradale, sono riusciti a circoscrivere il rogo evitando il propagarsi delle fiamme in tutta la struttura e in quelle adiacenti. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i carabinieri di Crotone.