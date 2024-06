Nuoto, domenica nel mare di Sferracavallo torna la 'SferraSwin Cup'

Dopo il successo delle primi due edizioni, domenica 16 giugno torna la SferraSwim Cup, una vera e propria festa del nuoto promossa dal Circolo velico di Sferracavallo.

Nuotatori e nuotatrici di tutte le età, master e young, agonisti ma anche neofiti, si cimenteranno in una gara non competitiva in acque libere nello scenario del golfo di Sferracavallo a Palermo.

Un percorso su boe - suddiviso in half distance (1500 metri) e full distance (3000 metri) - che si snoda tra le due sedi del circolo, la sede sociale (Baia del Corallo) e la sede sportiva al porticciolo della borgata marinara. Un appuntamento ormai fisso della stagione estiva del Cvsf che anche per quest'edizione ha registrato un significativo numero di iscritti a testimonianza di quanto il nuoto sia radicato nella realtà sportiva palermitana sia agonista che dilettantistica. I partecipanti - che partiranno alle 10,30 dalle acque antistanti il Circolo per ritornarvi al termine del percorso - non potranno ricevere in gara aiuti di alcun tipo, pena la squalifica. Ogni atleta sarà dotato di microchip per la registrazione del suo tempo all'arrivo. Al termine della gara, premiazione e party finale. Il Trofeo SferraSwim Cup 2024 andrà ai primi classificati assoluti (uomini e donne), ai primi assoluti Master (uomini e donne) nella gara Full Distance.

Premio anche per i concorrenti più giovani e per i ''diversamente giovani''.