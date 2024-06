Incidente sulla Comiso - Santa Croce Camerina: 5 persone ferite

Incidente stradale sulla SP 20 Comiso- Santa Croce Camerina a circa 3 km dal centro abitato di Comiso. Per cause in via di accertamento si sono scontrate una opel corsa e una fiat punto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare i feriti dalle auto incidentate e affidarle alle cure del personale sanitario. Cinque i feriti trasportati in ospedale, di cui uno in codice rosso. Sul posto presenti 4 ambulanze 118, Personale Commissariato di Comiso, Carabinieri e polizia Stradale per i rilievi.