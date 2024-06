Siracusa. Ortigia violenta, maxi rissa in pieno giorno: un ferito in ospedale

Una maxi rissa, che avrebbe coinvolto una decina di persone, è scoppiata un paio di gironi fa, in pieno giorno, al Molo Zanagora, in Ortigia, nell’area del Porto Grande.

Non sono chiare le ragioni per cui si è scatenata la zuffa, di certo che solo una persona, un uomo, ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Quando è stato sentito per scoprire cosa gli fosse accaduto il ferito, che ha rimediato solo qualche contusione al punto da essere dimesso subito, ha preferito essere vago.

Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa che stanno provando a ricostruire la vicenda, a cominciare dai partecipanti alla rissa. Si partirà dalla persona ferita, cercando di svelare la sua rete di conoscenze dove potrebbero annidarsi gli altri uomini che sono rimasti coinvolti nella zuffa.