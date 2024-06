Elezioni a Pachino, Ricupero spiega il perchè dell'apparentamento con Gambuzza

“La scelta di apparentarci con la coalizione che fa capo a Giuseppe Gambuzza muove dalla volontà di offrire il nostro contributo alla città, ma non ci avvicina in alcun modo agli ambienti di centro-destra”.

A sottolinearlo è Emiliano Ricupero che, in vista del turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno, ha scelto di apparentare la propria lista “Pachino con Emiliano” con quelle di Giuseppe Gambuzza.

“L’accordo resta circoscritto all’ambito locale e non riguarda livelli politici superiori – aggiunge Ricupero -. Sia la coalizione con cui ci siamo alleati sia quella di Barbara Fronterrè sono caratterizzate dalla presenza di pezzi della destra cittadina, ma noi restiamo fedeli al nostro credo politico e non intendiamo farci fare la predica da chi ha scelto sin dall’inizio di aprire la porta a qualsiasi forza politica pur di raggiungere il risultato al primo turno”.

L’accordo con la lista di Giuseppe Gambuzza, in caso di vittoria di quest’ultimo al ballottaggio, permetterebbe a Emiliano Ricupero di conquistare uno scranno in consiglio comunale.

“La scelta di impegnarci in questo turno è stata presa nel rispetto del gruppo, che ha la volontà di dare il proprio contributo per Pachino, e di chi ci ha dato fiducia al primo turno – continua Ricupero -. Tra le due coalizioni giunte al ballottaggio, inoltre, solo quella di Gambuzza ha deciso di intraprendere un dialogo serio e concreto con noi. Anche in consiglio comunale avremo il ruolo di vigilare sulle scelte della nuova amministrazione, con l’obiettivo di fare sempre e comunque gli interessi di Pachino”.