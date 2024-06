Cinema, a dicembre nelle sale il film di Pieraccioni e Siani con Sergio Friscia

Il prossimo film con Sergio Friscia uscirà il 17 dicembre: "Io e te dobbiamo parlare", per la regia di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Sarà girato nelle Marche e prodotto da Lucisano, "una bella avventura con un gruppo rodato di personeMi sono sempre trovato bene sia con Alessandro che con Leonardo, sono amico di entrambi e ci divertiremo", ha detto Friscia al Marefestival a Salina, dove l'attore ha ricevuto il premio Troisi.

"Inoltre - ha aggiunto Friscia - ho in mente da tempo un film nel quale voglio anche fare il regista. Non ho avuto il tempo di realizzarlo quest'anno, quindi ci lavoreremo per il prossimo anno e sarà girato, ovviamente, in Sicilia. Sarà una commedia molto divertente. È un sogno che ho nel cassetto da parecchio e finalmente è arrivato il momento di realizzarlo. In realtà lo firmeremo a quattro mani. Seguirò scena per scena, l'importante è che si rida perché la gente ha bisogno di divertirsi".

"Sono molto felice - ha concluso - di partecipare a Striscia la notizia perché fa un grande servizio pubblico".