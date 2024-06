Rientrata in Italia dopo16 mesidi detenzione Ilaria Salis

Ilaria Salis è appena arrivata nella casa dei suoi genitori a Monza, dopo aver fatto in auto il viaggio da Budapest.

L'eurodeputata di Avs è quindi tornata in Italia dopo oltre 16 mesi passati in Ungheria dopo essere stata arrestata con l'accusa di aver partecipato a due aggressioni nei confronti di militanti di estrema destra.

Ieri il giudice Jozsef Sos le aveva subito concesso l'immunità sospendendo il processo a suo carico, con la conseguente rimozione del braccialetto elettronico che aveva dal 23 maggio, quando ha lasciato il carcere per andare ai domiciliari.