Meloni: 'Il G7 un successo, l'Ue ci dia il ruolo che ci spetta'

"Mi sembra più una mossa propagandistica che reale". La premier Giorgia Meloni risponde così a una domanda in conferenza stampa a G7 sulle proposte di Vladimir Putin per lanciare una trattativa di pace in Ucraina. "Se la proposta del presidente Putin è siamo disposti a una trattativa di pace se l'Ucraina riconosce l'invasione dell'Ucraina e che cede le parti occupate... non mi sembra particolarmente efficace come proposta", ha detto parlando di una "narrativa che vuole fare controinformazione su dove siano le responsabilità del conflitto".

"La tregua olimpica (nel documento finale del G7) è stata una richiesta francese, una buona richiesta, è stata inserita all'unanimità", ha spiegato la premier Giorgia Meloni, augurandosi che possa costituire un elemento di de-escalation, pur riconoscendo che la sua applicazione dipende da molti fattori.

"Non sono preoccupata per le elezioni americane, fermo restando che preferisco non entrare a gamba tesa nelle elezioni dei Paesi alleati, esattamente come non mi è mai piaciuto" che altri si occupino delle elezioni italiane. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7 rispondendo a una domanda sulle prossime elezioni Usa che potrebbero essere vinte da Donald Trump.

Meloni: 'Israele non ha iniziato la guerra, ora lavorare alla pace'

"Credo che dobbiamo ricordare chi ha iniziato tutto questo e non è stato Israele, ma qualcuno che ha ucciso civili, donne e bambini. Adesso dobbiamo lavorare per la pace, che vuol dire dialogare, riconoscere il diritto di Israele a essere sicuro, a vivere in pace, e il diritto dei palestinesi ad aver un proprio Stato in cui vivere in modo pacifico. È l'unico modo per affrontare questo problema, il nostro lavoro è dialogare con tutti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale del G7, rispondendo a una domanda se l'Italia avesse intenzione di bloccare la vendita di armi a Israele. "Sembra che Israele sia caduto in una trappola, in una trappola di Hamas che aveva l'obiettivo di isolarlo e sembra che stia funzionando. Noi lavoriamo alla sua sicurezza, è quello che sta facendo l'Italia", ha aggiunto.

Meloni: 'All'Italia sia riconosciuto ruolo che le spetta'

Sui vertici europei "i primi due temi che interessano me e sulla base dei quali farò le mie valutazioni come governo italiano e con gli alleati è che all'Italia venga riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di competenze dei commissari e che l'Europa comprenda il messaggio arrivato dai cittadini europei". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza conclusiva del G7. Nella riunione di lunedì a Bruxelles sui tob job "vedremo" e "faremo le nostre valutazioni. La proposta spetta al Ppe, quando arriverà nel suo complesso noi faremo le nostre valutazioni. Quello che interessa a me è che all'Italia sia riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di competenze nella formazione della commissione e che l'Europa comprenda il messaggio che è venuto dalle elezioni europee".

"Non ne abbiamo ancora parlato, ho letto le dichiarazioni di Tajani che sono di buon senso, non è un tema pregiudiziale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa finale del G7, rispondendo a una domanda sull'opportunità di far slittare le nomine dei vertici europei a dopo le elezioni politiche francesi a inizio luglio come suggerito dal leader di Forza Italia.