Calcio, Colombo lascia la presidenza del Frigintini

Salvatore Colombo lascia la guida del Frigintini calcio Città di Modica. La decisione del presidente rossoblù potrebbe mettere in dubbio la continuità dell’attività calcistica nella frazione modicana. “Una decisione che è maturata nel corso dell’ultimo campionato -afferma Colombo - e scaturita valutando molti fattori; primo fra tutti la non disponibilità di un campo di gioco a costi accettabili e poi la burocrazia che complica sempre più la gestione di una Associazione sportiva”. Poche parole che condensano, comunque, le difficoltà logistiche della scorsa stagione chiusa, ad onor del vero, con una certa delusione per non avere raggiunto un obiettivo che potenzialmente l’organico era in grado di centrare. “Mi fermo -sottolinea- e non ho alcuna intenzione di ritornare indietro".