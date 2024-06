Sbarcati 35 migranti a Pozzallo sotto gli occhi del vescovo di Noto

Sotto gli occhi del vescovo di Noto, Salvatore Rumeo, a Pozzallo per le tradizioni legate ai festeggiamenti di San Giovanni, sono sbarcati alla banchina militare del porto siciliano i 35 migranti messi in salvo dalla motovedetta Cp 325, 85 miglia a sud est di Pozzallo. Tutti uomini adulti, eccetto tre minori, sono in massima parte originari del Bangladesh ma ci sono anche 3 egiziani. Tutti presentano infezione da scabbia e con diverse sovrainfezioni batteriche ma nessuno ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Sono stati trasferiti all'hotspot di Pozzallo. Il vescovo di Noto ha assistito a tutte le operazioni legate allo sbarco; dal controllo a cura della sanita' marittima (Usmaf) operata dal medico Vincenzo Morello, a quella a terra con il personale Asp coordinato dal medico Angelo Gugliotta, fino all'accoglienza.