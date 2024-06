Il 'Carmine' di Floridia festeggia la vittoria dell'Ascensione: sul palco la corale 'Saulo's Soul Group' (VIDEO)

Novanta minuti di spettacolo e di animazione. Si è colorato di fucsia il quartiere del Carmine a Floridia che ieri sera ha voluto festeggiare la vittoria del Palio dell'Ascensione 2024. Il successo del mezzo sangue Arrajulida della scuderia di Salvatore Di Blasi, sul tracciato di corso Vittorio Emanuele, ha regalato la vittoria al 'Carmine', quartiere abbinato al cavallo che si è imposto nella competizione. Ad esibirsi sul palco della splendida piazza sono stati i Saulo's, Soul Group. Un insieme di voci, formate da 35 elementi che spaziano al pop al rock con brani italiani e stranieri, diretti dal maestro Silvio Scorpo. In rappresentanza dell'amministrazione è intervenuto il vice sindaco, Marieve Paparella e l'assessora al Turismo e Spettacolo, Serena Spada. Nel corso della serata, il Comitato del Carmine ha donato una targa agli eredi di Antonio Accolla, detto 'Nino', uno dei veterani del Carmine. A ritirare il riconoscimento è stato uno dei figli, Giusy Accolla. Non poteva mancare il vincitore della corsa dell'Ascensione di Floridia il fantino di Arrajulida, (Cavallo presente alla festa) Daniele Scalora. Gran parte degli applausi dei cittadini del Carmine, sono tutti per lui.