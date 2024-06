Larga adesione agli screening dell'Asp di Palermo a Santa Flavia

Santa Flavia risponde all'appello sulla prevenzione facendo il pieno di prestazione degli screening oncologici. Sono stati 100 gli esami effettuati in occasione dell'Open day Itinerante organizzato nell'aria antistante Villa Filangeri, dove è stato allestito il villaggio della salute dell'Asp di Palermo. Gli utenti di tutto il comprensorio hanno sfruttato l'opportunità dell'iniziativa organizzata dall'Azienda sanitaria del capoluogo per aderire ai programmi di prevenzione del tumore della mammella (sono state 40 le mammografie effettuate a bordo del camper dedicato), del cervicocarcinoma (30 tra Pap Test e Hpv Test eseguiti nell'ambulatorio mobile ginecologico) e 30 i Sof Test distribuiti (per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening del tumore del colon retto).

Ancora una volta numerosa l'adesione alla prevenzione cardiovascolare con 80 prestazioni complessive erogate.

L'area pediatrica ha fatto registrare 30 esami di screening visivo e logopedico (riservato ai bambini tra 3 e 8 anni). Sono state, invece, 12 le vaccinazioni somministrate e oltre 20 le operazioni dello sportello amministrativo.

Ha lavorato a pieno ritmo anche l'ambulatorio veterinario che, nell'ambito del programmo di prevenzione del randagismo, ha impiantato gratuitamente microchip e fornito informazione sull'importanza dell'anagrafe canina. Il "viaggio" della prevenzione dei camper dell'Asp di Palermo farà tappa la prossima settimana: martedì 18 a Roccapalumba (Centro sociale) e giovedì 20 giugno a Caltavuturo (Piazza San Francesco). In entrambe le tappe, le attività al pubblico saranno dalle ore 10 alle 16.30.