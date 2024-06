Ballottaggio a Pachino, completate le squadre degli assessori: il Pd è con Fronterrè

Completate le squadre degli assessori per il turno del ballottaggio a Pachino. Barbara Fronterrè, la più votata al primo turno con oltre quattromila preferenze, imbarca, Gessica Scala e Salvatore Marziano. Il candidato sindaco donna, non si apparenta con nessuno per il doppio turno. Giuseppe Gambuzza ha invece scelto, Salvatore Lorefice ed Ivana Rabito. Il candidato a sindaco, espressione di Rinascia Pachino e Forza Italia, si è apparentato con 'Emiliano Ricupero sindaco'. Queste le due formazioni che si sfidano. Fronterrè ha nella sua squadra, Cinzia Italia, Salvatore Midolo e Mario Adamo, assessori nominati in prima battuta. Gambuzza al primo turno ha invece designato, Giuseppina Di Raimondo, Salvatore Lentinello e Peppe Gurrieri. L'esponente di Rinascita con l'entrata di Ricupero, potrebbe riequilibrare le due forze in campo. Ad essere l'ago della bilancia nel doppio turno, potrebbe essere il M5s. I pentastellati di Ruggero Lupo e Fabio Fortuna, che non hanno presentato alcuna lista alle amministrative dell' 8 e 9 giugno, potrebbero fare la differenza tra i due contendenti.

Intanto dopo la decisione di Emiliano Ricupero di sostenere Gambuzza, c'è una presa di posizione del Partito democratico di Siracusa. In una nota diffusa alla stampa scrivono: " I consiglieri comunali del PD Salvo Genovese (Carlentini), Piergiorgio Gerratana (Rosolini) e Massimo Milazzo (Siracusa) esprimono il loro pieno sostegno alla candidata Barbara Fronterre’, unica candidata possibile per gli elettori che si riconoscono nei valori e nelle battaglie del Partito Democratico. Barbara Fronterre’ merita di essere votata, di vincere il turno di ballottaggio e di diventare sindaca di Pachino per sprigionare tutte le migliori energie della città ed offrire a Pachino il progresso sociale ed economico che merita".