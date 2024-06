Modica, Catena Fiorello entusiasma il pubblico del Caffè Adamo con "Granita e baguette"

Dalle 17 e sin quasi alle 21 di domenica. Quattro ore di una vera e propria fiumana di lettori, ammiratori e tanta cordialità, tra condivisione, sorrisi e sicilianità all’ennesima potenza. Così ieri, al Caffè Adamo di Modica, singolare e nuova location che Mondadori Bookstore e Piera Ficili, hanno scelto per presentare ‘Granita e Baguette’, l’ultima fatica letteraria di Catena Fiorello. E lei, come al solito, è stata un vulcano di entusiasmo, di gioia e simpatia parlando del suo libro e non solo. Un fiume in piena che ha dedicato ben più di qualche minuto a chi la legge, la stima e a chi era lì per farsi firmare la sua copia. Ed in ogni momento, quel richiamo alla Sicilia verso cui, in ogni occasione, la scrittrice isolana mostra il suo affetto e il suo amore. Tutto questo mentre grazie alla disponibilità di Antonello Adamo, chi è stato presente s’è gustato una buonissima granita, onorando così il libro e la storia delle Signore di Montepepe, questa volta in trasferta all’estero, a Parigi. Ed anche in Francia, le loro storie e la loro arte nella cucina, diventeranno asse degli accadimenti raccontati da Catena Fiorello. Il ‘firmacopie’ con Catena Fiorello non è mai un classico ma è sempre qualcosa di speciale.