Eventi estivi a Siracusa, domani conferenza stampa

Doppio appuntamento domani (18 giugno) all’Urban Center (via Nino Bixio 1).

Alle 10, saranno presentati in conferenza stampa i 5 eventi estivi programmati dell’estate siracusana: il premio di doppiaggio “Tonino Accolla, le Feste Archimedee, l’Ortigia Film Festival, la Regata storica dei quartieri; e il Premio letterario nazionale “Elio Vittorini” e Premio per l’editoria indipendente “Arnaldo Lombardi”. Parteciperanno, oltre agli organizzatori, il sindaco Francesco Italia, l’assessore alla Cultura e al Turismo, Fabio Granata e il dirigente del settore Giacomo Cascio.

Alle 11,30, in tema di igiene urbana, saranno illustrate le novità per la raccolta del vetro e la specifica campagna di sensibilizzazione “Stasera mi butti…” rivolta sia a titolari di utenze domestiche che non domestiche per migliorare e incrementare i quantitativi. Interverranno alla conferenza stampa: il sindaco Francesco Italia, Salvatore Cavarra, assessore all’Igiene urbana, Gianni Scotti, presidente CoReVe, ed Elena Ferrari, responsabile Comunicazione e sviluppo comunicativo del CoReVe.