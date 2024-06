Siccità in Sicilia, Auteri (Fdi):primi 10 milioni per gli agricoltori in difficoltà

“Riportiamo al centro il comparto agricolo, agricoltori e allevatori non saranno lasciati soli ad affrontare le conseguenze di guerra e siccità”. È il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, a rassicurare gli imprenditori. Oggi in III commissione Ars Attività produttive il primo step con un aiuto di 10 milioni di euro per gli agricoltori. Fondi che saranno poi assegnati dopo il passaggio in aula. Non è questo l’unico tema da affrontare, c’è anche la crisi del grano peggiorata con la guerra in Ucraina che ha portato a un aumento del costo inimmaginabile e acuita dalla siccità che ha caratterizzato la stagione invernale del territorio. “La Sicilia sta vivendo una situazione drammatica con la distruzione di un comparto fondamentale – sottolinea Auteri – e agricoltori e allevatori non sanno più come andare avanti. Per questo la Regione deve provare a intestarsi questa problematica in sinergia con lo Stato centrale. Certo non basteranno questi 10 milioni di euro, ma è un segnale importante che vogliamo dare ai nostri imprenditori”