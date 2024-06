Incidente sulla Provinciale 184, auto si ribalta: un ferito a Belpasso

Incidente stradale sulla SP 184 nel territorio di Belpasso, nel Catanese. Secondo le prime informazioni, un'auto si è ribaltata di lato invadendo la carreggiata opposta. Sul posto sono presenti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure al conducente dell'auto, e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, che sono ancora sul posto per le operazioni di messa in sicurezza della zona e dell'auto, che sarebbe l'unico mezzo coinvolto nel sinistro. Il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato condotto all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, ma non si conoscono le sue attuali condizioni.