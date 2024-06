La sindaca di Avola: "Nessun commissario per il Bilancio", Bravato nuovo assessore

“Non ci sarà alcun commissariamento e di conseguenza non si insedierà alcun commissario considerato che sono state già comunicate le date in cui il Consiglio Comunale approverà il Bilancio e i documenti finanziari. Tra l’altro nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta al Comune e, laddove sia prevista come normale previsione di legge, gli uffici comunali hanno già comunicato alla Regione gli adempimenti fatti e le convocazioni già effettuate dal Presidente del Consiglio”. Queste le parole del sindaco di Avola, Rossana Cannata, dopo che la Regione ha reso noto di aver commissariato 147 Comuni siciliani che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2024/2026. Il Consiglio comunale, però, si riunirà il 21 giugno quindi non si insedierà alcun commissario. "Tra l’altro - chiosa il sindaco - i pareri relativi proprio al Bilancio sono tutti favorevoli come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti”. Intanto l’architetto Salvatore Bravato entra ufficialmente in Giunta ad Avola in sostituzione di Paolo Iacono, dimessosi per sopravvenuti motivi personali e professionali, ricoprirà le stesse deleghe del predecessore: Decoro Urbano e Verde Pubblico – Sicurezza sul Lavoro e Igiene Pubblica – Relazioni con il Territorio – Avola Antica. "Un benvenuto in squadra al neo assessore - conclude il primo cittadino - che porterà avanti insieme agli altri componenti della Giunta la nostra programmazione all’insegna del fare bene per la città"