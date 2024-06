Due reparti a rischio a Siracusa, giovedì un flash mob della Cgil a Palermo

La sanità siracusana con tutte le sue carenze sarà tra i temi centrali dell'iniziativa della Cgil a carattere regionale che si svolgerà giovedì 20 giugno a Palermo. "Proprio per il ruolo assegnato al delicato tema aretuseo - precisa il segretario generale provinciale della Cgil, Roberto Alosi - da Siracusa si muoverà una folta delegazione (oltre 200) alla volta del capoluogo siciliano per rappresentare tutte le istanze di una provincia che paga conti pesanti in termini di carenza di attenzione". Tra le proteste del sindacato, sarà inserita anche la possibilità di smantellare due repartidell'ospedale Il concentramento della Cgil è fissato per le 10,30 in piazza del Parlamento e dopo il corteo, si terrà un flash mob sotto il Palazzo della Presidenza della Regione.

La Cgil chiede maggiori servizi, il potenziamento della rete del 118, la riqualificazione delle Rsa e Cta, la stabilizzazione dei precari e maggiore sicurezza per il personale sanitario. La nomina del nuovo manager dell'Asp, non sembra avere cambiato più di tanto la situazione in provincia di Siracusa rispetto al passato. A procurare danni, è come sempre la politica, con le sue incursioni nella gestione della sanità pubblica.