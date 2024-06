"Non è andato tutto bene, le verità negate sul Covid19": il docu-film giovedì 20 al Convitto delle arti

Dopo il successo delle 6 anteprime nazionali, il docu-film denuncia “Non è andato tutto bene- Le verità negate sul Covid 19”, del regista Paolo Cassina, già firma di “Invisibili”, sulle vittime del vaccino, arriva a Noto, giovedì 20 giugno, ore 19.00, al Convitto delle arti, in corso Vittorio Emanuele 91. Durata 175 minuti. L’evento è organizzato dall’associazione no profit Naturalchemica, dal comitato Eventi...per non dimenticare e dalla società coop mutuo soccorso ecologico Generazioni Future. Ingresso libero con donazione minima consigliata di €5. Info e prenotazioni: tel 3283595673-3479390364 email eventipernondimenticare@gmail.com.

Prima della proiezione, prevista alle ore 20, il pubblico potrà confrontarsi con il regista Paolo Cassina che animerà il dibattito.

La storia si snoda attraverso testimonianze inedite ed è arricchita da interviste a grandi protagonisti del mondo della medicina e del diritto come i medici Vanni Frajese, Alessandro Meluzzi, Mariano Bizzarri, Giuseppe Barbaro, il fisico e biochimico Robert Malone, inventore della tecnologia mRNA, la giurista Alessandra Chiavegatti, il giornalista Giorgio Bianchi e molti altri. In considerazione della complessità delle tematiche, che hanno portato e ancora portano tanta sofferenza alla popolazione, la volontà del regista è stata quella di compiere un approfondimento scrupoloso per restituire una totale comprensione dei fatti accaduti durante il periodo pandemico di cui si subiscono ancora le conseguenze. Per questo il documentario dura poco meno di 3 ore ed è stato suddiviso in tre blocchi.