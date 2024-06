Modica, al via lunedì 24 la rassegna culturale "Scenari": primo ospite Alessandro Baricco

Al via a Modica la rassegna culturale "Scenari 2024", terza edizione della rassegna firmata Mondadori Bookstore Modica -con la direzione artistica della sua mentore Piera Ficili- e da Fondazione Teatro Garibaldi Comincia con un’apertura straordinaria: lunedì 24 giugno alle ore 19:30 Alessandro Baricco sarà in dialogo sul suo ultimo romanzo "Abel" (Feltrinelli) con Mattia Insolia sulla scalinata di San Giorgio. Seguirà poi un weekend targato Rizzoli: venerdì 28 giugno alle 21:00 Paolo Mieli analizzerà "Il secolo autoritario" sulla scalinata di San Pietro insieme al giornalista Enzo Scarso, sabato 29 giugno sarà Valentina Romani col suo libro d’esordio "Guarda che è vero" alle 19 nell’atrio comunale nell’incontro moderato dalla giornalista Chiara Scucces e domenica 30 giugno di nuovo alle 21 con Giovanni Grasso nel cortile dell’ex convento del Carmine a raccontare un rapporto impossibile col romanzo "L’amore non lo vede nessuno", incontro moderato dal giornalista Saro Distefano. Ingresso libero fino a esaurimento posti.