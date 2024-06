Siccità, Spada (Pd):" Raddoppiare gli aiuti della Regione per gli agricoltori"

«Non saranno i 10 milioni di euro stanziati dalla Regione a salvare le sorti dell’agricoltura siciliana». Così Tiziano Spada, deputato regionale del Pd, che evidenzia: «Le risorse immaginate dal Governo regionale sono irrisorie, anzi del tutto insufficienti a rendere meno drammatica la situazione di un comparto ormai in ginocchio. Per questo, come Partito democratico, abbiamo chiesto di raddoppiare questa cifra, portandola ad almeno 20 milioni di euro, in Commissione Bilancio».

Il parlamentare regionale conclude: «Il mio augurio è di riuscire a far approvare in Aula la nostra proposta perché se davvero vogliamo dare risposte concrete agli agricoltori non possiamo di certo immaginare di farlo con pochi spiccioli».