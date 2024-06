"Una voce per Rosalia" dal 10 al 13 luglio in programma al teatro Zappalà di Palermo

Si chiama ‘Una voce per Rosalia’, il progetto che vuole coniugare cultura e identità, durante le festività di Santa Rosalia, mettendo in scena quattro spettacoli al femminile e attraverso la narrazione teatrale rimarcare l'importanza del ruolo delle donne ed evidenziare che nel capoluogo siciliano, come altrove, le donne sono una risorsa per l'economia del territorio. L'idea è di creare un viaggio artistico sotto la spinta propulsiva della cultura e dell'identità, fondato su interventi di tipo artistico-culturale centrali per lo sviluppo economico dei territori. Gli spettacoli si svolgeranno dal 10 al 13 luglio, al Teatro Vito Zappalà, di via Galatea 6 di Palermo (Mondello). Le protagoniste dell’innovativo progetto saranno Arianna Porcelli Safonov, Giorgia Fumo, Francesca Reggiani e Sabina Guzzanti. Quattro donne del mondo dell'arte di respiro nazionale che troveranno spazio all'interno del caratteristico spazio teatrale inserito nel borgo marinaro di Mondello. Uno spazio artistico che abbraccia le zone periferiche di Partanna, Pallavicino, Sferracavallo e Tommaso Natale, con ricadute positive sul contesto - territoriale, sociale, economico e culturale. La protagonista sarà la creatività femminile di artiste che si sono distinte nel panorama artistico nazionale creandosi un loro spazio di intrattenimento culturale che si distingue dalla massa. In programma la dedica di brani e poesie in onore di Santa Rosalia e della città di Palermo.