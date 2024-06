Catania, nel III Municipio emergenza tombini otturati

E’ emergenza tombini otturati in tutto il III municipio di Catania. La presidente di “Borgo-Sanzio” Maria Spampinato chiede urgenti interventi di pulizia al sistema per il deflusso delle acque piovane. “Bisogna intervenire adesso prima di un qualsiasi temporale estivo che avrebbe il solo effetto di mettere in ginocchio l’intera “Borgo-Sanzio”. L’area mappata è ampia e occorrono interventi a breve, medio e lungo periodo visto che alcuni tombini sono letteralmente pieni di rifiuti oppure trasformati in fioriere. Se non si provvede in tempo la situazione rischia di diventare molto seria”. Un problema che riguarda, a macchia di leopardo, gran parte del territorio di Borgo-Sanzio.