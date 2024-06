Una mitragliatrice, tre pistole e droga in casa: arrestato a Palermo

Una pistola mitragliatrice di fabbricazione americana Sites Spectre M4 calibro 9 Parabellum, classificata anche arma da guerra, una pistola semiautomatica Colt calibro 45 e due revolver Smith & Wesson calibro 32 e 38, il tutto dotato delle relative cartucce, 250 in tutto, e 5 caricatori. È l'arsenale scoperto dalla guardia di finanza nell'abitazione di un 21enne di Palermo, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia, che è stato arrestato. Il 21enne è stato notato dalle fiamme gialle mentre si allontanava frettolosamente dopo avere avvistato la pattuglia delle forze dell'ordine. A quel punto è stato fermato e trovato in possesso di alcune dosi di hashish. I controlli si sono estesi poi alla sua abitazione, dove la guardia di finanza ha trovato altri 23 grammi di droga: cocaina e crack. Oltre agli stupefacenti, i finanzieri hanno trovato anche l'arsenale. Dai primi accertamenti eseguiti sulle armi, è emerso come una delle pistole sia stata rubata circa un anno fa. Su due revolver, inoltre, erano state abrase le matricole identificative. Il giovane si trova rinchiuso nel carcere Pagliarelli: dovrà rispondere di possesso di un'arma da guerra e più armi comuni da sparo, oltre che di detenzione a fini di spaccio di cocaina, crack e hashish. Le indagini proseguono per comprendere se le armi, probabilmente oggetto di più furti, fossero detenute per la successiva vendita o piuttosto tenute a disposizione di organizzazioni criminali per commettere ulteriori reati.