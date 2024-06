Primo ospedale di Comunità a Petralia Sottana coi fondi del Pnrr

L'Asp di Palermo ha realizzato all'interno del Presidio "Madonna dell'Alto" di Petralia Sottana, il primo Ospedale di Comunità del territorio. Dotata di 18 posti letto, distribuiti in 9 stanze di degenza, la struttura di ricovero rientra nell'ambito della rete territoriale. E' stata realizzata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europa. L'Ospedale di Comunità di Petralia Sottana sarà inaugurato venerdì prossimo, 21 giugno, alle ore 11, dal Presidente della Regione, Renato Schifani. Saranno, tra gli altri, presenti l'Assessore regionale della Salute, Giovanna Volo, il Dirigente generale del Dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino ed il Dirigente generale del Dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Salvatore Requirez. Con i fondi del PNRR l'Asp di Palermo ha, già, realizzato le 12 COT (Centrali Operative Territoriali) Previste ed ha in corso i lavori per la realizzazione complessiva di altri 9 Ospedali di Comunità (oltre quello di Petralia Sottana) e 38 Case di Comunità.