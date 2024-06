Colpi di arma da fuoco contro cantiere Anas nel Vibonese

Un'intimidazione è stata compiuta nella serata di ieri ad un cantiere Anas sulla Traversale delle Serre, una strada statale che, una volta ultimata collegherà il versante tirrenico del vibonese con quello ionico del catanzarese.

Un uomo col volto travisato ha sparato colpi d'arma da fuoco contro le strutture del cantiere che si trova a Vazzano, nel vibonese, e quella che ospita la vigilanza.Ed è stato proprio il personale di vigilanza a notare l'uomo e a dare l'allarme.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia che non escludono alcuna ipotesi sul movente dell'intimidazione, dal racket al gesto di un singolo magari risentito per un qualche motivo con la ditta. Gli investigatori stanno ora visionando le telecamere degli impianti di sicurezza della zona per cercare di risalire all'identità dell'autore.