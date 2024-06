Schifani difende l'Autonomia: "Nessun boomerang elettorale"

- "Non condivido le preoccupazioni del presidente Occhiuto: Forza Italia discute da tempo sull'autonomia differenziata e ha apportato modifiche e paletti correttivi sul testo originale di Calderoli". Così a Rai News24 il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. "L'articolo 116 della Costituzione era stato introdotto dal centrosinistra nel 2001 con solo tre voti di scarto in Senato - aggiunge Schifani - Adesso se si sono pentiti di questa scelta ne prendiamo atto, ma non vengano a dire che spacca in due il paese. Il tema del Mezzogiorno è la capacità di spesa: su questo rispetto al passato il testo è notevolmente migliorato. L'individuazione dei Lep è fondamentale per raggiungere un'intesa tra Regioni e Stato: non sento il rischio di un boomerang elettorale, spiegheremo bene come sono andate le cose. Il Mezzogiorno deve scrollarsi di dosso la tendenza a colpevolizzarsi".