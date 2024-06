Giornata contro le leucemie, Asp di Siracusa mette a disposizione dei pazienti specialisti

Venerdì 21 giugno si celebra la 19a Giornata nazionale per la lotta contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro della Salute ed è l’occasione per fare il punto sui progressi raggiunti dalla ricerca scientifica nella lotta alle patologie neoplastiche e per informare e sensibilizzare i cittadini attraverso attività realizzate su tutto il territorio nazionale.

L’ Associazione Italiana Leucemie-Linfomi e Mieloma (AIL), promotrice della Giornata, ha attivato il “Numero Verde problemi ematologici 800.22.65.24”, dalle ore 8 alle 20, a cui risponderanno un pool di ematologi per offrire risposte alle domande e ai dubbi dei pazienti su percorsi terapeutici, centri di cura e sui dubbi inerenti le patologie.

L’ASP di Siracusa, per iniziativa del direttore generale Alessandro Caltagirone assieme ai direttori sanitario e amministrativo Salvatore Madonia e Salvatore Lombardo, parteciperà alla celebrazione della giornata rendendo disponibili i dirigenti medici specialisti delle Unità operative di Ematologia, Oncoematologia e Medicina Trasfusionale, specialisti in Ematologia generale clinica e di laboratorio, attraverso i rispettivi recapiti telefonici per fornire informazioni, consulenza ed indicazioni utili per l’accesso alle strutture di assistenza.

Dalle ore 13, alle ore 15 sarà attivo il numero telefonico 0931-989109 del presidio ospedaliero Muscatello di Augusta, al quale risponderà il dottore Raimondo Di Bella; dalle ore 9 alle ore 18 al numero 3381336259 risponderà il dottore Michele Floridia; dalle ore 8 alle ore 14 la dottoressa Sara Catena ed il dottore Dario Genovese del presidio ospedaliero Umberto I risponderanno ai numeri 0931-724297, 3407645626 e 3286920519 e dalle 14 alle 15 la dottoressa Irene Amico ed il dottore Salvatore Di Fazio allo 0931 989059.

La Giornata sarà un’occasione speciale per illustrare i più recenti progressi della ricerca scientifica e per essere ancora più vicini ai pazienti ematologici, adulti e bambini, attraverso attività di sensibilizzazione e informazione su tutto il territorio nazionale.