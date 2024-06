Discute la tesi di laurea sul porto di Riposto - Etna

Lo scorso 24, aprile, il giovane ripostese Marco Cavallaro, conseguiva la laurea in Filologia moderna, discutendo la tesi dedicata alla geografia culturale che ha in parte incentrato sul Porto dell’Etna- Marina di Riposto e sulla valorizzazione del patrimonio culturale della regione jonico-etnea.

Proprio in questi giorni Marco Cavallaro è stato ricevuto dall’ ispettore Emiliano Indelicato, in rappresentanza della società del Marina di Riposto, per congratularsi con il neo dottore, che ha donato una copia della sua tesi al Porto dell’Etna Marina di Riposto. La tesi che inizia con un’esposizione sul contesto geografico che si estende da Acireale a Taormina, prendendo spunto dagli studi del professore Sebastiano Maggio, ha descritto i castelli, i parchi, le chiese e le antiche dimore che insistono su questo vasto territorio dominato dal vulcano Etna.