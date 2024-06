Fisioterapista abusivo in garage, denunciato a Siracusa

Procedono i controlli svolti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa, mirati a contrastare l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie. In particolare a Siracusa hanno denunciato un 82enne, che esercitava abusivamente l’attività di fisioterapista senza essere in possesso dei previsti titoli abilitativi, inoltre, l’attività veniva svolta presso un garage adibito a studio fisioterapico, che è stato sequestrato unitamente alle attrezzature rinvenute, per un valore di circa 70.000 euro.