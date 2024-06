Greco (Pd) presidente della quarta commissione consiliare a Siracusa

Angelo Greco del Pd è il nuovo presidente della IV Commissione consiliare di Siracusa. Si occuperà di Personale, Polizia municipale, Viabilità, Protezione civile, Servizi demografici, Società partecipate e Decentramento. Sostituisce Martina Gallitto, Noi per la Città, che si era dimessa nei giorni scorsi e che ha dichiarato:

“La decisione di dimettermi da Presidente è legata a motivi familiari. Ho deciso di fare un passo indietro per essere più presente con i miei figli. La Presidenza richiede un impegno costante che al momento non posso garantire. Il mio contributo continuerò a darlo in qualità di commissario e consigliere”.