Scicli, la sparatoria a Jungi: un regolamento di conti tra baby gang

Suscita allarme a Scicli l'inquietante episodio di giovedì sera al quartiere Jungi con uno scontro fra due gruppi di giovani, poco più che maggiorenni: si sono affrontati vicino alla sede dell'Istituto tecnico commerciale "Quintino Cataudella". Sarebbero arrivati a bordo di due auto e, una volta scesi dalle vetture, hanno cominciato a darsele di santa ragione: pugni e calci, con il tentativo di caricare qualcuno in una delle auto. Poi, la partenza a tutta velocità malgrado un paio di ragazzi fossero aggrappati agli sportelli della vettura. Durante la furibonda lite anche due colpi di pistola, probabilmente in aria, provenienti da un'altra auto parcheggiata nella zona. La segnalazione di quanto stava avvenendo al quartiere Jungi è arrivata in maniera anonima ai carabinieri che sono arrivati sul posto con due pattuglie: i protagonisti della maxi rissa si erano dileguati e i militari hanno iniziato le indagini avvalendosi di alcune testimonianze. Ora stanno ricostruendo il quadro di un episodio che ha suscitato parecchia preoccupazione.