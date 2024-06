In corso a Siracusa ricerche donna scomparsa: controlli fino a Pachino

Sono ancora in corso le ricerche di Angela Mangano, 65 anni, scomparsa da Siracusa. La donna si è allontanata da casa senza farvi più rientro. Numerosi i tentativi di contattarla al cellulare, ma fino a questo momento sono stati vani. Potrebbe sembrare smarrita, disorientata. Le ricerche delle forze dell'ordine si stanno svolgendo in tutta la provincia e in particolare nella zona Sud del territorio che comprende l'area del comune di Pachino, Portopalo e zone limitrofe. Si cerca un'autovettura Toyota di colore bianco targata EV928ZH su cui potrebbe viaggiare o potrebbe essere stata lasciato da qualche parte. "Chiunque abbia informazioni utili o anche solo avvistato la donna o la sua autovettura, una Toyota Yaris bianca, contatti immediatamente la Questura di Siracusa! Possiamo e dobbiamo trovarla" si legge in una nota diramata dalla Questura di Siracusa.