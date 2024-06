Siracusa, celebrato il "Passaggio della Campana" del Lions Club Eurialo

Serata ricca di momenti importanti, quella della chiusura dell’anno sociale 2023/24 e del Passaggio della Campana del Lions Club Siracusa Eurialo.

Nello scenario del Castello del Solacium lo scorso 14 giugno erano presenti circa 120 persone tra soci, ospiti e personalità lionistiche per celebrare il rituale momento di passaggio formale delle consegne tra la presidente uscente Maria Beatrice Pellegrino ed il prossimo presidente Antonio Gallo, che entrerà in carica il primo luglio.

La presidente Maria Beatrice Pellegrino, anche con l’ausilio di una sintesi multimediale, nella sua relazione di fine mandato ha illustrato il nutrito elenco di attività svolte in dodici mesi di intenso impegno nella nostra comunità locale, volendo così sottolineare la vitalità del Lions Club Siracusa Eurialo nel suo impegno di sussidiarietà attuato ininterrottamente dal 1991. Attività, quelle descritte, che hanno visto il coinvolgimento diretto dei soci già dalla fase preparatoria, fino ad una loro diffusa partecipazione con impegno ed interesse; attività per le quali la presidente uscente ha voluto ringraziare singolarmente tutti gli officer di club ed i soci per l’ottimo lavoro svolto e per la grande capacità organizzativa.

Il fine mandato della presidente Maria Beatrice Pellegrino è stato coronato da alcuni momenti importanti per la vita di un Lions Club: la consegna del “Melvin Jones Fellow”, la più alta onorificenza del Lions Club International, al socio Giorgio Di Pietro per la sua distintiva attività lionistica nell’anno sociale 2022-2023, riconoscimento consegnato dal PCC Salvatore Giacona; la conferma del Patto di Amicizia con il Lions Club Canicattì Castel Bonanno -altro club storico del distrtto Lions siciliano-, la cui presidente Rosa Maria Corbo ha partecipato all’evento con una nutrita rappresentanza di soci ed ospiti per suggellare il vincolo di amicizia e l’impegno comune di servizio tra i due Lions Clubs; l’ingresso di Barbara Ruvioli –già assessore alle Politiche Sociali ed alle Pari Opportunità della Città di Siracusa- quale nuovo socio effettivo del Lions Club Siracusa Eurialo; la consegna del riconoscimento “Mission 1.5” alla presidente Maria Beatrice Pellegrino da parte del Coordinatore distrettuale GMT Antonio Bellia per l’impegno attivo a favore della crescita associativa.

Dopo il rituale “Passaggio della Campana” e lo scambio dei distintivi, il presidente incoming Antonio Gallo ha ringraziato la presidente uscente per il ricco contributo di azioni sul territorio svolto nell’anno sociale appena concluso, presentando quindi gli indirizzi strategici del programma di attività che proporrà di svolgere nel prossimo anno sociale alla guida del Lions Club Siracusa Eurialo, con il valido supporto dello staff che lo coadiuverà fino a giugno 2025, confermando gli sforzi a favore del servizio al territorio ma al contempo rafforzando i vincoli di amicizia tra i soci e gli altri Lions Clubs.

Nutrita la partecipazione delle personalità lionistiche presenti all’evento ed intervenuti durante la cerimonia: il PCC Salvatore Giacona, i PDG Franco Cirillo e Vincenzo Spata, officers distrettuali di circoscrizione, zona e club.