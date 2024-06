Pnrr, avviato cantiere per impianto sportivo a Crotone

Sono iniziati questa mattina i lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo Bernabò.

L'iniziativa rientra nell'ambito della programmazione dell'assessorato al Pnrr e impiantistica sportiva che prevede la realizzazione di otto interventi nei quartieri della città che porteranno alla realizzazione di diciannove terreni di gioco per molteplici discipline.

Nello specifico, alla presenza dell'assessore Luca Bossi e dello staff dell'Ufficio Pnrr e urbanistica, è stato aperto il cantiere che porterà alla realizzazione, attraverso il finanziamento Pnrr - Inclusione e Coesione, di un campo di calcio a 7 in erba sintetica, un campo polivalente da tennis e calcio a 5 in cemento, e la realizzazione di uno spogliatoio.

Previsti anche l'installazione di una nuova illuminazione a led, un nuovo impianto elettrico, nuove recinzioni ed un'area ludica attrezzata.

L' impegno finanziario per la realizzazione di una struttura innovativa nel quartiere è di di 1.333.333 euro.

"Si parte con un intervento strategico per i quartieri - ha detto l'assessore Bossi - che si porta dietro forti elementi di rigenerazione urbana e inclusione sociale.

Un ringraziamento al gruppo di lavoro, ing. Manlio Caiazza, ing. Giuseppe Parise, arch. Mariano Di Pino e dott.ssa Annamaria Romeo. Prosegue così senza sosta l'attività dell'amministrazione e nello specifico degli interventi dell'ufficio Pnrr e Programmi Complessi".