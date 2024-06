"Progetto di Supervisione per la prevenzione del Burnout” nel Distretto Socio Sanitario 44 di Ragusa

Il Comune di Ragusa, capofila del Distretto Socio Sanitario 44, in collaborazione progettuale con la Scuola per Assistenti Sociali “Stagno D’Alcontres” di Modica e il Consorzio Sol.Co. - Rete di imprese siciliane, ha avviato a dicembre scorso, con i fondi del PNRR, un percorso triennale di “supervisione” degli operatori del comparto socio-assistenziale ed educativo, volto a sostenere l’ascolto, la condivisione e il miglioramento delle competenze, delle dinamiche relazionali e dell’organizzazione.

Sono 38 gli assistenti sociali dei Comuni del Distretto e degli Enti convenzionati, e 59 gli educatori e operatori amministrativi che partecipano al progetto, che mira a rafforzare i servizi prevenendo il burnout conseguente allo stress e alle difficoltà organizzative.

La coprogettazione tra Distretto e Comune di Ragusa, Scuola “F. Stagno D’Alcontres” e Consorzio Sol.Co. ha permesso di avviare tre interventi di supervisione: per le equipe di assistenti sociali; individuale per gli stessi assistenti sociali; per equipe multiprofessionali che comprendono il personale degli asili nido comunali e figure amministrative.